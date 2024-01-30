https://news.day.az/society/1633382.html Служба электронной безопасности Азербайджана обратилась к гражданам - ФОТО
Служба электронной безопасности Азербайджана обратилась к гражданам - ФОТО
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию Службы электронной безопасности Азербайджана, имеют место случаи взлома аккаунтов граждан в WhatsApp.
Учитывая это, Служба рекомендует гражданам для защиты своих аккаунтов воспользоваться приложенной инструкцией, а в случае взлома аккаунта обращаться на "горячую линию" 1654 или посредством электронной почты [email protected] (указав имя, фамилию, прислав соответствующий снимок экрана и т. д).
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