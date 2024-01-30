https://news.day.az/society/1633394.html Кабмин примет постановление в связи с утилизационным сбором
Кабмин примет постановление в связи с утилизационным сбором
Основные процедуры по определению размера платы за утилизацию автомобилей, размера скидки и единовременной выплаты завершены, процесс находится на завершающей стадии.
Об этом сообщил Day.Az во вторник глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.
По его словам, в ближайшее время Кабинет министров примет в связи с этим постановление.
Отметим, что с 1 февраля при проведении технического осмотра автомобилей, наряду с госпошлиной, будет взиматься утилизационный сбор.
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