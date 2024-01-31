Прошло 140 лет со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде

Прошло 140 лет со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики - Мамеда Эмина Расулзаде.

Как сообщает Day.Az, М.Э.Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы.

В молодости он вместе с социал-демократами участвовал в создании организации "Гуммет". В 1909 году, спасаясь от преследований царского режима, эмигрировал в Иран. Некоторое время он работал в этой стране главным редактором газеты "Иране-ноу", а после подавления революции уехал в Турцию.

В 1911 году он вступил в партию "Мусават" и через четыре года стал председателем центрального комитета этой партии.

В 1918 году Расулзаде вместе с Фатали ханом Хойским объявил о создании первой на Востоке республики - АДР. 28 апреля 1920 года он был арестован большевиками. Через некоторое время по распоряжению Сталина Расулзаде был освобожден и увезен в Москву. Несмотря на настойчивость Сталина, он отказался сотрудничать с советским правительством и покинул страну.

Мамед Эмин Расулзаде скончался в Анкаре 6 марта 1955 года.

24 декабря 1992 года Президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей подписал распоряжение "О возвращении в Азербайджан членов семьи выдающегося общественно-политического деятеля Мамеда Эмина Расулзаде, подвергшихся репрессии в период тоталитарного советского режима и решении их социально-бытовых вопросов".

29 декабря 1993 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение "О проведении 110-летнего юбилея со дня рождения выдающегося общественно-политического деятеля Мамеда Эмина Расулзаде".

22 ноября 2013 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О проведении 130-летия Мамеда Эмина Расулзаде". Согласно распоряжению, в республике и за ее пределами были проведены юбилейные мероприятии.

В честь 100-летия образования АДР Президент Ильхам Алиев объявил 2018 год "Годом АДР".

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.

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