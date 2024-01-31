Объявлена ​​стоимость утилизации автомобилей

В Азербайджане утвержден размер сбора за утилизацию транспортных средств, размер льготы, применяемой к транспортному средству, переданному на утилизацию, и размер единовременной выплаты.

Как сообщает в среду Day.Az, решение по тому вопросу принял Кабинет министров Азербайджана.

Сумма платы за утилизацию транспортных средств:

Порядковый номер Категория Время оплаты Год производства-выпуска Сумма платы за утилизацию (в манатах) 1. Легковые автомобили (кроме раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию) Во время таможенного оформления от 4 до 7 лет 400 от 7 лет и выше 700 2. Транспортные средства, предусмотренные частями II и III статьи 27 Закона Во время каждого государственного технического осмотра от 4 до 10 лет 10 от 10 до 20 лет 20 от 20 до 30 лет 30 от 30 лет и выше 40

Утверждено решением № 62 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 января 2024 года.

Приложение № 2: Льготная сумма и размер единовременной выплаты, применяемых к транспортному средству, переданному на утилизацию.

Размер льгот, применяемых к транспортному средству, переданному на утилизацию, определяется следующим образом:

Порядковый номер Транспортные средства Классификация Сумма скидки (в манатах) 1.1. Квадрицикл и транспортные средства, имеющее менее четырех колес L 200 1.2. Количество мест, кроме места водителя, не превышающих 8 и используемых в пассажирских перевозках M1, M1G 1500 1.3. Которые не превышают максимально допустимую массу 3,5 тонны и используются при перевозке грузов N1, N1G 1500 1.4. Количество сидений помимо сиденья водителя превышает 8, но максимально допустимая масса не превышает 5 тонн и используется для пассажирского транспорта M2, M2G 2000 1.5. Максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны, но менее 12 тонн и используются при перевозке грузов. N2, N2G 2000 1.6. Количество сидений помимо водительского превышает 8, максимально допустимая масса превышает 5 тонн и используется для пассажирских перевозок. M3, M3G 3000 1.7. Которые превышают максимально допустимую массу 12 тонн и используются для перевозки грузов N3, N3G 3000 1.8. Колесные и гусеничные тракторы T, TK, TT 2000 1.9. Самоходные машины с механической или гидростатической трансмиссией, в том числе погрузчики H, HT 3000 1.10. Мелиоративные и дорожно-строительные машины, в том числе экскаваторы HK 3000

Размер единовременной выплаты за транспортное средство, переданное на утилизацию, устанавливается в размере 70 (семидесяти) процентов от суммы соответствующей скидки, указанной в части 1 настоящего приложения.

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