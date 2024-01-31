Объявлена стоимость утилизации автомобилей - ТАБЛИЦА
В Азербайджане утвержден размер сбора за утилизацию транспортных средств, размер льготы, применяемой к транспортному средству, переданному на утилизацию, и размер единовременной выплаты.
Как сообщает в среду Day.Az, решение по тому вопросу принял Кабинет министров Азербайджана.
Сумма платы за утилизацию транспортных средств:
|
Порядковый
номер
|Категория
|
Время оплаты
|
Год производства-выпуска
|
Сумма платы за утилизацию
(в манатах)
|
1.
|
Легковые автомобили (кроме раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию)
|
Во время таможенного оформления
|
от 4 до 7 лет
|
400
|
от 7 лет и выше
|
700
|
2.
|
Транспортные средства, предусмотренные частями II и III статьи 27 Закона
|
Во время каждого государственного технического осмотра
|
от 4 до 10 лет
|
10
|
от 10 до 20 лет
|
20
|от 20 до 30 лет
|30
|от 30 лет и выше
|40
Утверждено решением № 62 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 января 2024 года.
Приложение № 2: Льготная сумма и размер единовременной выплаты, применяемых к транспортному средству, переданному на утилизацию.
Размер льгот, применяемых к транспортному средству, переданному на утилизацию, определяется следующим образом:
|Порядковый номер
|
Транспортные средства
|
Классификация
|
Сумма скидки
(в манатах)
|
1.1.
|
Квадрицикл и транспортные средства, имеющее менее четырех колес
|
L
|
200
|
1.2.
|
Количество мест, кроме места водителя, не превышающих 8 и используемых в пассажирских перевозках
|
M1, M1G
|
1500
|
1.3.
|
Которые не превышают максимально допустимую массу 3,5 тонны и используются при перевозке грузов
|
N1, N1G
|
1500
|
1.4.
|
Количество сидений помимо сиденья водителя превышает 8, но максимально допустимая масса не превышает 5 тонн и используется для пассажирского транспорта
|
M2, M2G
|
2000
|
1.5.
|
Максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны, но менее 12 тонн и используются при перевозке грузов.
|
N2, N2G
|
2000
|
1.6.
|
Количество сидений помимо водительского превышает 8, максимально допустимая масса превышает 5 тонн и используется для пассажирских перевозок.
|
M3, M3G
|
3000
|
1.7.
|
Которые превышают максимально допустимую массу 12 тонн и используются для перевозки грузов
|
N3, N3G
|
3000
|
1.8.
|
Колесные и гусеничные тракторы
|
T, TK, TT
|
2000
|
1.9.
|
Самоходные машины с механической или гидростатической трансмиссией, в том числе погрузчики
|
H, HT
|
3000
|
1.10.
|
Мелиоративные и дорожно-строительные машины, в том числе экскаваторы
|
HK
|
3000
Размер единовременной выплаты за транспортное средство, переданное на утилизацию, устанавливается в размере 70 (семидесяти) процентов от суммы соответствующей скидки, указанной в части 1 настоящего приложения.
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