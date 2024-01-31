Противостояние стаи попугаев и кошки в центре Баку

Сегодня днем жители Баку стали свидетелями интересного инцидента в центре столицы.

Как передает Day.Az, на площади фонтанов, недалеко от армянской церкви, стая попугаев пыталась прогнать кошку, взобравшуюся на дерево, где находятся их гнезда.

Птицы периодически пролетали мимо усатого хищника, пытаясь сбросить его с дерева. Столкнувшееся с серьезным сопротивлением животное вынуждено было медленно спуститься вниз.

Как отметили прохожие, кошка не упала и не пострадала.

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