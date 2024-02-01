Куда движется мир?

Автор: Теймур Атаев

Войны, разрушения, смерть безвинных, рождение младенцев в подвалах, страхи, стрессы...

Именно на этом фоне протаривает свой путь новый мировой порядок. Но... путь куда? Ввысь? К новым вершинам? Или путь в никуда, где человеческая жизнь вообще станет пустым звуком, а планетарное мировоззрение сделает доступным калечания людьми друг другом на основе, так сказать, допустимости?

Однако, это одна сторона медали. Рядом - вторая. Мозг человека. Что будет с ним? За всеми этими войнами и смертями детей, женщин, стариков как-то совершенно незримо прошло уникальное достижение мирового уровня. Стартап выдающегося Илона Маска вживил микросхему в мозг парализованного человека. Согласимся, уму непостижимо! Потрясающе! Некий механизм (аппарат) начинает считывать мысли людей. Как это пропустить через себя? Как вообще осознать?

Возможно, здесь вспоминается г-н Нуартье из "Графа Монте Кристо" неповторимого Дюма, который, как, скорее всего, помнит читатель, будучи парализованным, лишь моргающими глазами мог беседовать со своей внучкой, отвечая на ее вопросы. Сегодня же он стал бы просто-напросто диктовать что-то, даже не раскрывая глаз и не произнося ни слова. Его мысли считывались бы аппаратом.

Наверняка, мы пока не осознаем совершенный гигантский прорыв. Причем прорыв, осущественный тем же самым человеческим мозгом, когда удалось достичь такого результата.

Да, безусловно, нужно время, чтобы убедиться, насколько микрочипы работают безошибочно, насколько четко слышится мысль больного. На данный момент утверждается, что первый опыт дает вроде как реальные надежды.

И вот здесь возникает вопрос. А что дальше? Имеется в виду, а если сей подход к мозгу человека станет правилом? И некий конгломерат считающих себя равными среди равных сделает встраивание чипов по считыванию мыслей у индивидуумов на законной основе? Ну, скажем, под предлогом вмешательства в головной мозг некоего лица, который будет преподнесен террористом.

А вдруг завтра ряд политиков, которых сегодня принято именовать менеджерами, потребуют вместо эдакого аналога полиграфа использовать для получения важной агентурной информации непосредственного внедрения в мозг "сомнительной" личности специальной микросхемы?

Вопросы праздные? Возможно, на первый взгляд. Но, повторимся, что дальше?

Сегодня ряд аналитиков называют искусственный интеллект чуть ли не неотъемлемым сопровождающим звеном научно-культурного мейнстрима с перспективой в недалеком будущем занятия технологиями лидирующей позиции по отношению к человеку. К тому же нам демонстрируют, как автобусы могут "рулить" без водителя и т. д.

Без сомнений, прогресс и только прогресс двигал человечество вперед. Но...опять эти пресловутые но...Именно совершенствующиеся возможности людей приводили к войнам, революциям и т.д., то есть катаклизмам (при сохранении и дальнейшем развитии новшеств). Элементарно, первые промышленные революции подвели к утере рабочими своих мест, так как машины успешно заменяли целые группы людей на производстве.

Ну а следующими шагами стали оружейные изыски, космические исследования и аналогично. И каждый раз прогресс параллельно оборачивался совершенно иным форматом - гибелью людей.

Так что сегодня ждет мир вслед за уникальными достижениями Илона Маска, к примеру? Когда технологические новшества и прорывы могут привести к таким необратимым последствиям, что впору реально задуматься - а если искусственный интеллект действительно окажется над его человеческим создателем?

Наверняка, остается один выход. Самим работать со стартапами. Создавать. Созидать. В соответствии с тем мировоззрением, которое еще теплится в нас. В соответствии с теми наработками, что вложили в нас культурно-исторические и духовные ценности.

Звучит субъективно? Возможно. Но, во всяком случае, непосредственно при таком раскладе могут просматриваться определенные перспективы.