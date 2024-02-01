Вниманию граждан, желающих вступить в брак, поменять гражданство и изменить имя

Желающие вступить в брак, пройдя медицинское обследование, предусмотренное статьей 13 Семейного кодекса Азербайджана, должны будут лично подать письменное заявление о вступлении в брак в регистрационном отделе, Консульском управлении и представительстве исполнительной власти.

Как сообщает в четверг Day.Az соответствующее решение в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Решением были внесены изменения в решения Кабинета министров "Об утверждении "Порядка государственной регистрации актов гражданского состояния"", "Об утверждении "Порядка присвоения и изменения имени, отчества и фамилии" и "Об утверждении некоторых нормативных правовых актов, связанных с применением закона от 17 октября 2014 года "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики"".

Согласно изменениям, при подаче заявления о вступлении в брак должностное лицо регистрационного отдела, Консульского управления и представительства исполнительной власти получает через информационную систему министерства юстиции Азербайджанской Республики справку, подтверждающую, что лица, желающие вступить в брак, прошли медицинское обследование. Если это невозможно, эта справка прилагается к заявлению о вступлении в брак в бумажной форме.

Расторжение брака на основании заявления производится по выбору супругов или одного из них, а расторжение брака на основании решения суда подлежит государственной регистрации в ЗАГСе и Консульском управлении по месту вынесения постановления об этом.

При расторжении брака в ЗАГСе и Консульском управлении брак считается расторгнутым со дня государственной регистрации расторжения брака, а при расторжении в судебном порядке - со дня вступления в законную силу постановления суда. При регистрации расторжения брака на основании решения суда в записи акта о расторжении брака и в свидетельстве, в качестве даты расторжения брака указывается день вступления постановления суда в законную силу. Государственная регистрация расторжения брака на основании постановления суда производится в соответствии со статьей 23.3 Семейного кодекса Азербайджанской Республики согласно выписке из информационной системы "Электронный суд" о поступивших трех вступивших в законную силу судебных постановлений о расторжении брака в информационную систему министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Кроме того, при поступлении в информационную систему министерства юстиции Азербайджанской Республики выписки из вступившего в законную силу постановления суда о признании брака недействительным из информационной системы "Электронный суд" запись акта о браке аннулируется на основании этой выписки, в этом случае свидетельство не выдается.

В службу реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Азербайджанской Республики или архив актов гражданского состояния Нахчыванской Автономной Республики в электронном виде направляется уведомление об аннулировании другого экземпляра записи акта. При хранении записи акта, подлежащей отмене в соответствии с постановлением суда, в других регистрационных отделениях или Консульских управлениях выписка из постановления суда направляется для исполнения в соответствующие регистрационные отделения или Консульские управления.

Также государственная регистрация изменения имени, отчества и фамилии производится в соответствии со статьей 190.2 Семейного кодекса Азербайджанской Республики, согласно выписке из вступившего в законную силу постановления суда об изменении имени, отчества и фамилии, поступившего из информационной системы "Электронный суд" в автоматизированную регистрационную информационную систему "акты гражданского состояния" министерства юстиции Азербайджанской Республики регистрационным отделом по месту вынесения постановления, а также Консульским управлением.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!