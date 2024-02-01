https://news.day.az/society/1633788.html Сколько мин обезврежено в январе на освобожденных территориях?
Сколько мин обезврежено в январе на освобожденных территориях?
Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила ANAMA.
Было отмечено, что за январь на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 40 противотанковых мин, 123 противопехотных мины, 203 неразорвавшихся боеприпаса.
От мин очищено 734,7 гектара земли.
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