Сколько мин обезврежено в январе на освобожденных территориях?

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила ANAMA.

Было отмечено, что за январь на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 40 противотанковых мин, 123 противопехотных мины, 203 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин очищено 734,7 гектара земли.

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