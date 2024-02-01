https://news.day.az/society/1633846.html Пресечена необычная попытка пронести наркотики в СИЗО - ФОТО
Пресечена необычная попытка пронести наркотики в СИЗО - ФОТО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции, была пресечена попытка передачи наркотических и психотропных веществ в столичный СИЗО.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.
Сообщается, что при досмотре передачи, принесенной осужденному Мамедову Фариду Арзуман оглы его матерью Аббасовой Сусан Фахреддин гызы, в двух мандаринах были обнаружены спрятанные специальным способом 0,461 гр марихуаны и 1,268 гр метамфетамина.
По данному факту проводится расследование.
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