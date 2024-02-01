Пресечена необычная попытка пронести наркотики в СИЗО

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции, была пресечена попытка передачи наркотических и психотропных веществ в столичный СИЗО.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

Сообщается, что при досмотре передачи, принесенной осужденному Мамедову Фариду Арзуман оглы его матерью Аббасовой Сусан Фахреддин гызы, в двух мандаринах были обнаружены спрятанные специальным способом 0,461 гр марихуаны и 1,268 гр метамфетамина.

По данному факту проводится расследование.

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