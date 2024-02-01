Вниманию владельцев старых автомобилей

Учитывая, что большая часть эксплуатируемых в Азербайджане транспортных средств экспортируется из-за рубежа, возникла необходимость своевременного принятия превентивных мер в соответствии с этой тенденцией.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявила сотрудник отдела Экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гызылгюль Гасанова на круглом столе, посвященном утилизации транспортных средств, текущей ситуации и предстоящим задачам.

"Многие страны и компании заявили, что спустя определенное время они будут производить транспортные средства только с электрическим двигателем", - подчеркнула Г. Гасанова.

Она отметила, что в мире набирает обороты тенденция замены традиционных транспортных средств на автомобили с экологически чистыми электрическими и гибридными двигателями.

"Во избежание потока в Азербайджан старых транспортных средств, запрещенных к использованию в других странах, уже с прошлого года ограничивается импорт легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. Одним из таких решений является обновление старого парка транспортных средств, внедрение процесса утилизации с целью повышения привлекательности новых и экологически чистых транспортных средств", - сказал Г. Гасанова.

По ее словам, в целях внедрения в Азербайджане процесса утилизации старых и непригодных для использования транспортных средств в законодательстве был внесен ряд изменений.

"Так, распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 января 2024 года создан Фонд утилизации транспортных средств, решением Кабинета министров от 31 января 2024 года утвержден Порядок формирования и использования средств данного фонда.

Согласно порядку, средства фонда будут формироваться за счет платы за утилизацию, кредитов и грантов, добровольных пожертвований, ассигнований международных организаций и других доноров, а также других источников. Плата за утилизацию будет взиматься только с транспортных средств старше четырех лет", - добавила Г. Гасанова.

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