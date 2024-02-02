В Евлахе автомобиль врезался в дерево

В Евлахе автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает Day.Az, Явер Гасанов, находясь за рулем "ВАЗ 21061", потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.

Погиб ребенок водителя Мена Гасанов 2019 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело.

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