https://news.day.az/society/1633963.html В Евлахе автомобиль врезался в дерево - есть погибший
В Евлахе автомобиль врезался в дерево - есть погибший
В Евлахе автомобиль врезался в дерево.
Как сообщает Day.Az, Явер Гасанов, находясь за рулем "ВАЗ 21061", потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.
Погиб ребенок водителя Мена Гасанов 2019 года рождения.
По факту возбуждено уголовное дело.
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