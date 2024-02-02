Последние данные о статистике заражений коронавирусом

За последний месяц в Азербайджане зарегистрировано 325 фактов заражения новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), 217 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, на сегодняшний день в стране коронавирусом заразились в общей сложности 834 тысячи 630 человек (824 тысячи 89 - прошли лечение и выздоровели, 10 тысяч 400 - скончались).

Число активных больных - 141 человек.

За последний месяц в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 14 тысяч 333 теста, а всего на сегодняшний день - 7 миллионов 748 тысяч 50 тестов.

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