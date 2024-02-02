Обнародовано число молодых людей в Азербайджане

Молодежь составляет 2,3 миллиона человек или 22,7 процента населения Азербайджана.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что 52,7 процента молодежи проживает в городах, а 47,3 процента - в селах. Девушки составляют 48,3 процента молодежи.

В прошлом году 71,9 процента вступивших в брак в стране составляли молодые люди. Средний возраст мужчин, вступающих в брак впервые, составляет 28 лет, а женщин - 24 года. Среди разведенных, удельный вес молодых людей составил 17,5 процента, а удельный вес женщин - 37,9 процента.

Отметим, что согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

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