В Азербайджане будет запущена новая государственная система электронной почты

В следующем месяце в Азербайджане будет запущена новая государственная система электронной почты.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

В Азербайджане будет запущена новая государственная система электронный почты

"Новая почтовая система на базе системы Domino позволит предоставлять множество дополнительных услуг. Будет доступен первый азербайджаноязычный интерфейс. Для защиты конечных пользователей государственных учреждений будет представлено централизованное решение XDR, а с этого года будет активен сервис массовых SMS", - отметил он.

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