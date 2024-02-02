Фарид Гаибов наградил талантливых представителей молодежи

В Лянкяранском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее представителям молодежи, которые добились значимых успехов в различных сферах (музыка, кулинария, театральное искусство, информации и технологии, наука, образование и т.д.) были вручены награды и дипломы министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и его заместитель - Индира Гаджиева.

Отметим, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи. 2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. Согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, эта дата была объявлена Днем азербайджанской молодежи.

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