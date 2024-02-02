Фарид Гаибов встретился с представителями молодежи

В Лянкяранском государственном университете прошла встреча министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова с представителями молодежи региона, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем выступлении министр поздравил участников встречи с Днем молодежи Азербайджана.

"Сегодня на встрече присутствуют молодые люди, которые добились успехов в различных сферах. Безусловно, нас радуют достижения и успехи нашей молодежи. Верю, что эти успехи в будущем будут только приумножаться. Мы гордимся нашей молодежью", - сказал Фарид Гаибов.

Далее представители молодежи задали министру интересующие их вопросы, рассказали о реализуемых проектах, выступили с различными предложениями.

Отметим, что сегодня в Лянкяране проходит ряд мероприятий по случаю Дня молодежи Азербайджана и объявлению города Лянкяран "Молодежной столицей" 2024 года.

Напомним, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи. 2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. Согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, эта дата была объявлена Днем азербайджанской молодежи.

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