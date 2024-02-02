Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!