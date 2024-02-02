Увеличился размер адресной соцпомощи на семью

Размер выплачиваемой каждой семье адресной государственной социальной помощи достиг 486 манатов.

Как сообщили Day.Az в ГСФЗН, если в январе 2023 года сумма адресной помощи составляла 397,2 манатов, то за соответствующий период 2024 года она увеличилась и составила 486,6 манатов.

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