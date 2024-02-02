https://news.day.az/society/1634041.html Увеличился размер адресной соцпомощи на семью - ФОТО
Увеличился размер адресной соцпомощи на семью - ФОТО
Размер выплачиваемой каждой семье адресной государственной социальной помощи достиг 486 манатов.
Как сообщили Day.Az в ГСФЗН, если в январе 2023 года сумма адресной помощи составляла 397,2 манатов, то за соответствующий период 2024 года она увеличилась и составила 486,6 манатов.
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