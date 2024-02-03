В Барде сотрудники полиции изъяли оружие и наркотики

В Бардинском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие и наркотические средства.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции Бардинского района по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия был задержан житель района, ранее судимый Азер Гусейнов.

При обыске в его доме были обнаружены и изъяты один автомат Калашников (АК-74), один магазин к нему и 28 патронов.

В ходе других оперативных мероприятий, проведенными сотрудниками полиции, были задержаны жители района Кямиль Гасанов и Шамиль Гасанов, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств. При досмотре К.Гасанова, а также при обыске в его доме было обнаружено и изъято более 2 кг 350 гр марихуаны, у Ш.Гасанова было обнаружено и изъято большое количество героина.

По фактам в Бардинском РОП возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.

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