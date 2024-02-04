https://news.day.az/society/1634457.html Количество пыли в воздухе в Баку превысило норму
Количество пыли в воздухе в Баку превысило норму
На основе анализа данных, полученных с автоматических станций, в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыль, передает Day.Az.
Как сообщила Trend главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, количество пыли в воздухе в 1,8-2 раза превышает норму.
Пыль в воздухе носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня в зависимости от погодных условий.
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