Количество пыли в воздухе в Баку превысило норму

На основе анализа данных, полученных с автоматических станций, в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыль, передает Day.Az.

Как сообщила Trend главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, количество пыли в воздухе в 1,8-2 раза превышает норму.

Пыль в воздухе носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня в зависимости от погодных условий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!