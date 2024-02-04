Вниманию водителей

На ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, прогнозируемой 5 февраля, на некоторых участках ряда автомагистралей ожидается ограничение предела видимости до 500-1 000 метров.

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