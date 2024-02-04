https://news.day.az/society/1634462.html Вниманию водителей
Вниманию водителей
На ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, прогнозируемой 5 февраля, на некоторых участках ряда автомагистралей ожидается ограничение предела видимости до 500-1 000 метров.
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