https://news.day.az/society/1634468.html Нардаран остался без газа
Нардаран остался без газа
При строительстве водопровода в поселке Нардаран Сабунчинского района города Баку был поврежден магистральный газопровод "Дигях-Бильгя", передает Day.Az.
В результате аварии на территории поселка Нардаран 4 тысячи абонентов остались без газа.
В настоящее время на территории задействовано большое количество рабочих групп в связи с ликвидацией аварийной ситуации, проводятся ремонтно-восстановительные работы.
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