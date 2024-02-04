Нардаран остался без газа

При строительстве водопровода в поселке Нардаран Сабунчинского района города Баку был поврежден магистральный газопровод "Дигях-Бильгя", передает Day.Az.

В результате аварии на территории поселка Нардаран 4 тысячи абонентов остались без газа.

В настоящее время на территории задействовано большое количество рабочих групп в связи с ликвидацией аварийной ситуации, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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