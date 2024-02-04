Вниманию метеочувствительных людей

Завтра в Азербайджане погодные условия будут неблагоприятными для метеочувствительных людей.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление юго-западного ветра, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

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