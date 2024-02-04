https://news.day.az/society/1634469.html Вниманию метеочувствительных людей - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вниманию метеочувствительных людей - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра в Азербайджане погодные условия будут неблагоприятными для метеочувствительных людей.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Было отмечено, что на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление юго-западного ветра, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.
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