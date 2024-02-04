https://news.day.az/society/1634470.html Подорвавшемуся на мине в Тертере ампутировали ступню - ANAMA
Подорвавшемуся на мине в Тертере ампутировали ступню - ANAMA
Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA).
"ANAMA призывает граждан обращать внимание на минные знаки, особенно учитывая, что территории вдоль бывшей линии соприкосновения сильно загрязнены минами", - говорится в обращении агентства к гражданам.
Отметим, что сегодня примерно в 17:00 в результате взрыва мины на территории села Гызылоба Тертерского района житель села Гарадаглы Тертерского района Алиев Гасанали Шахин оглу (2001 г.р.) получил ранение.
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