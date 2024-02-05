Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но после полудня местами возможны кратковременные осадки. Периодически усиливающийся юго-западный ветер днем сменится периодически усиливающимся северо-западным, к вечеру ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 9-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана, в основном в северных и западных районах ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. В отдельных районах осадки будут интенсивными. Временами туман. В некоторых районах прогнозируется периодическое усиление западного ветра.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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