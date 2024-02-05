Стало известно о состоянии здоровья подорвавшегося на мине жителя Тертера

Сегодня около 12:10 Мамедов Азер был доставлен в больницу.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend сообщил врач-хирург Тертерской центральной районной больницы Мубариз Махмудов.

Он подчеркнул, что левая нога пострадавшего в результате взрыва мины была ампутирована на уровне голеностопного сустава.

"Кровотечение было остановлено и оказана первичная хирургическая помощь. Пациент отправлен на лечение в Барду", - добавил М.Махмудов.

Отметим, что житель города Тертер Мамедов Азер Ахмед оглу (1966 года рождения) в 11:45 во время выпаса скота на территории села Гасангая Агдеринского района подорвался на мине и получил ранение ноги.

Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу.

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