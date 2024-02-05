Международная олимпиада World Scholar's Cup: Мероприятие в Европейской Азербайджанской Школе

С 27 по 29 января в Европейской Азербайджанской Школе в Баку прошел следующий турнир международной олимпиады World Scholar's Cup. World Scholar's Cup - это ежегодная академическая программа, в которой участвует более 15 000 студентов из более чем 65 стран мира.

Примерно 1000 учеников различных школ Баку приняли участие в олимпиаде, проверив свои знания в различных областях и в различных возрастных группах. Участники соревновались в двух возрастных категориях: "Junior" и "Senior".

Мероприятие началось церемонией открытия с ритмичной музыкой и развлекательными выступлениями. После церемонии участники приняли участие в дебатах, делясь своими идеями и мыслями в различных дискуссиях. Другая группа работала над заданиями в рамках "Collaborative Writing".

Во второй день мероприятия учеников привлекли к дебатам и писательской деятельности, соревнуясь со своими сверстниками. Было проведено коллективное соревнование, представляя вопросы по различным темам. Ученики, давшие правильные ответы на вопросы, продвинулись вперед на пути к выигрышу медалей.

В конкурсе "Scholars' Show" участники отметили и наслаждались веселым временем вместе со своими товарищами. В конце мероприятия участников отметили на церемонии награждения, получив золотые и серебряные медали, кубки и "Специальную награду" в различных категориях.

В общем, ученики Европейской Азербайджанской Школы завоевали в общей сложности 329 золотых и 241 серебряную медаль.