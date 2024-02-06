МЧС о взрыве в котельной в Баку
В котельной, расположенной на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе города Баку, произошел взрыв.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия оперативно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в котельной произошел взрыв, от воздействия взрывной волны здание котельной пришло в негодность. Кроме того, в соседнем здании были разбиты стекла, на легковой автомобиль Toyota упали камни, в результате чего автомобиль пришел в негодность. В результате инцидента один человек госпитализирован с ожогами.
Силами МЧС на месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.
Соответствующие органы расследуют инцидент.
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