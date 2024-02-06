Повышена зарплата этих лиц

"Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики" утверждены в новой редакции.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, министерству финансов Азербайджана поручено осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением данного решения, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.

Данное решение применяется с 1 января 2024 года.

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