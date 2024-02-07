Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, времени будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 15-20° тепла, ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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