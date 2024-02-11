Завтра в Баку будет аномально теплая погода

Обнародован прогноз погоды на 12 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами туман. Северо-западный ветер утром сменится южным.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем ​​11-16° тепла.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем ​​18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​8-13° тепла.

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