В этих районах Баку не будет газа

Сегодня в Хатаинском и Сабунчинском районах столицы возникнут перебои в подаче газа.

Об этом сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В ведомстве заявили, что из-за проведения ремонтных работ и переноса газопровода сегодня с 10:00 в Хатаинском и Сабунчинском районах будет временно ограничена подача газа.

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