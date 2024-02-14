Важная новость для пенсионеров

Государственным фондом социальной защиты населения, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, на 15 февраля запланирована полная выплата пенсий по республике. В этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Об этом в среду сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Пенсии будут выданы с повышением на 11,2 процента на основе индексации. Поскольку повышение было введено с начала этого года, январское повышение также будет добавлено к сумме пенсий.

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