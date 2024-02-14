Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 15 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером местами возможны кратковременные осадки. Ночью и утром местами туман. Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 764 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами переменные осадки, в горных территориях снег, местами интенсивный. Днем в большинстве районов осадки прекратятся, временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0- 5° тепла, днем 5-10° тепла.

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