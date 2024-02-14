В Азербайджане утвержден Порядок мониторинга национальных пространственных данных
Утвержден Порядок проведения мониторинга в связи с подтверждением национальных пространственных данных аэро-, спутниковыми или иными средствами.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно постановлению, министерство экономики должно осуществлять мониторинг национальных пространственных данных в соответствии с "Порядком проведения мониторинга в связи с подтверждением национальных пространственных данных аэро-, спутниковыми или иными средствами".
В процессе мониторинга национальных пространственных данных должны использоваться услуги дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, предоставляемые министерством цифрового развития и транспорта через космический спутник.
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