Минздрав Азербайджана обратился к гражданам

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики призывает граждан пройти вакцинацию от коревой инфекции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, с апреля прошлого года заражения корью, связанные со случаями завоза из других стран, вызвали локальное распространение инфекции в различных регионах Азербайджана. Анализ сложившейся эпидемиологической ситуации показывает, что подавляющее большинство инфицированных - это лица, которые никогда не были привиты от кори и не переболевшие этим заболеванием.

"В связи с этим на территории Азербайджана продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия. Так, в соответствии с графиком профилактических прививок, утвержденным министерством здравоохранения, в стране проводится вакцинация детей до 10 лет.

Учитывая, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коревой инфекции, министерство здравоохранения в очередной раз обращается к населению и призывает восприимчивые к кори группы населения в возрасте 11-40 лет пройти вакцинацию от этой инфекции.

Для вакцинации можно обратиться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям и пожилым людям по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства.

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