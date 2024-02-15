https://news.day.az/society/1637504.html Спустя 30 лет в селе Агалы вновь зазвучит "Vağzalı" - ВИДЕО
Спустя 30 лет в селе Агалы вновь зазвучит "Vağzalı" - ВИДЕО
Спустя 30 лет в селе Агалы Зангиланского района вновь состоится свадьба.
Как сообщает в четверг Day.Az, кадры, связанные с этим, были показаны в эфире Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).
Так, жители села поделились радостью в связи со свадебной церемонией, которая состоится 17 февраля.
Отметим, что в настоящее время в селе Агалы проживает 871 житель.
Представляем читателям подробное видео:
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