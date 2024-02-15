Спустя 30 лет в селе Агалы вновь зазвучит "Vağzalı"

Спустя 30 лет в селе Агалы Зангиланского района вновь состоится свадьба.

Как сообщает в четверг Day.Az, кадры, связанные с этим, были показаны в эфире Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

Так, жители села поделились радостью в связи со свадебной церемонией, которая состоится 17 февраля.

Отметим, что в настоящее время в селе Агалы проживает 871 житель.

Представляем читателям подробное видео:

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