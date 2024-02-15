Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр объявил даты вступительных экзаменов на уровень бакалавриата высших учебных заведений в 2024 году, приема документов, второй попытки вступительного экзамена в магистратуру, ординатуру, приема на государственную службу, а также другие экзамены.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, первая попытка сдачи вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2024 году состоится 26 мая по II и III специальным группам и 2 июня по I и IV специальным группам.

Вторая попытка вступительных экзаменов по II и III специальностям состоится 7 июля, по I и IV специальностям-14 июля. Вторая попытка вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений состоится 28 апреля, первая попытка первого этапа приема в ординатуру - 5 мая, вторая попытка - 9 июня, а второй этап экзамена - 4 августа.

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