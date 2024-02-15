Как долго продлится нестабильная погода в Азербайджане?

Нестабильная погода сохранится на территории Азербайджана до 18 февраля.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в первой декаде февраля под влиянием проникших с юга теплых воздушных масс в стране наблюдалась мягкая и теплая погода без осадков, не характерная для зимнего сезона. Но под влиянием холодных воздушных масс, пришедших с севера, с 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, прогнозируется временами ветреная погода, ожидаются переменные дожди.

По словам синоптика, с 15 февраля, начиная с северных и западных регионов Азербайджана, погодные условия изменились. В Нахчыване, Загатале идет дождь, а в Шахдаге - снег.