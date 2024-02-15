Продлен срок ареста Губада Ибадоглу

В очередной раз было подано ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей в отношении председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Наримановский районный суд города Баку счел данное представление обоснованным.

Согласно решению суда, срок содержания Г.Ибадоглу под стражей продлен до 20 мая.

Отметим, что Губад Ибадоглу находится под стражей 7 месяцев. Ему предъявлено обвинение по статьям 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов) и 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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