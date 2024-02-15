Медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) и ОО "Поддержка просвещения молодежи" подписали меморандум о партнерстве

Первая единая медиа-платформа тюркоязычных стран "Тюркский мир" (Turkic.World) и Общественное объединение "Поддержка просвещения молодежи" подписали меморандум о партнерстве.

Как сообщает в четверг Day.Az, меморандум был подписан заместителем директора Агентства международной информации (АМИ) Trend Руфизом Хафизоглу и председателем Общественного объединения "Поддержка просвещения молодежи" Айнурой Салманлы.

Согласно меморандуму, медиа-платформа "Turkic.World" стала официальным медиа-партнером Общественного объединения "Поддержка просвещения молодежи".

Информируя о деятельности медиа-платформы, Руфиз Хафизоглу отметил, что медиа-платформа "Тюркский мир" (Turkic.World) высоко ценит сотрудничество с Общественным объединением "Поддержка просвещения молодежи" и готова к дальнейшему сотрудничеству в различных сферах.

Он отметил, что медиа-платформа также заинтересована в признании талантливой молодежи.

Председатель Общественного объединения "Поддержка просвещения молодежи" Айнура Салманлы отметила, что молодежь в настоящее время проявляет большой интерес к СМИ и прессе. Молодые люди не осведомлены о процессе освещения какой-либо информации в социальных медиа. Она считает полезным получение ими подробной информации в этой области, проведение совместных тренингов, воркшопов в этой сфере совместно с медиа-платформой "Turkic World". Салманлы также отметила возможность сотрудничества с медиа-платформой "Turkic World" в рамках проекта "Intern Academy", осуществляемого в партнерстве с Объединением, чтобы молодые люди, заинтересовавшиеся журналистикой, могли воспользоваться предоставленной возможностью.

Отметим, что Общественное объединение "Поддержка просвещения молодежи" было зарегистрировано в министерстве юстиции Азербайджанской Республики 30 августа 2012 года и занимает лидирующие позиции в поддержке молодежной политики, шагах, предпринимаемых в этой области. ОО реализует многочисленные проекты по различным направлениям, играющие важную роль в молодежном секторе.

Напомним, что за прошедший период медиа-платформа "Тюркский мир" (Turkic.World) была представлена на медиа-форуме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиа-партнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World выступила в качестве официального медиа-партнера Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest -2022

6 октября 2023 года при поддержке TurkicWorld и Alport Baku в Национальном музее искусств Азербайджана состоялась выставка "Xətt Sənəti", организованная турецкой компанией "Albayrak Group" и АМИ Trend.

Помимо всего этого, медиа-платформа выступила медиа-партнером различных мероприятий, проводимых в стране. Так, 11 декабря Turkic.World была выбрана официальным медиа-партнером Продовольственного и сельскохозяйственного форума, проведенного в Баку "MÜSİAD Азербайджан".

Кроме того, медиа-проект Turkic.World подписал меморандум о партнерстве со Стамбульским коммерческим университетом, турецким университетом Балыкесир, Азербайджанским институтом теологии и Турецким фондом гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).

24 июля этого года состоялась церемония открытия центрального офиса медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), являющегося совместным проектом Агентства международной информации Trend и турецкой медиагруппы "Albayrak".

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