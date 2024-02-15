https://news.day.az/society/1637731.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату по республике пенсий за февраль с надбавкой.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве.
Сообщается, что 9 февраля были завершены выплаты пенсий за февраль по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня - по регионам, а также лицам, получающим пенсию на льготных условиях.
Пенсии выплачены с учетом надбавок, исходя из индексации на 11,2%. Надбавка начислена с начала нынешнего года, поэтому надбавка за январь выплачена вместе с пенсией за февраль.
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