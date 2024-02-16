В этом районе временно приостановлена подача газа

В целях подключения газопровода к 39-квартирному многоэтажному жилому дому, расположенному на трассе Бинагади-Баладжары Бинагадинского района, сегодня с 10:00 прекращена подача газа.

Как сообщили Day.Az в Производственном объединении "Азеригаз", в период приостановки подачи газа будет временно прекращено газоснабжение Бинагадинского района, поселка Баладжары, жилого массива "Вулкан".

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