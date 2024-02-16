Ожидается резкое похолодание

Обнародован прогноз погоды на 17 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами будут переменные осадки. Днем осадки прекратятся. Ночью и утром местами дождь, который перейдет в мокрый снег, умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью составит 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм рт.ст.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных территориях ожидается снег. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-5° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!