https://news.day.az/society/1638081.html Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8229 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.
Причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман).
Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:05 по местному времени.
Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.
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