https://news.day.az/society/1638122.html В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные полосы - ФОТО
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные полосы - ФОТО
В еще одном освобожденном от оккупации районе Азербайджана начерчены новые пешеходные полосы для удобного и безопасного движения пешеходов.
Как сообщили в субботу Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД (ГДП) Азербайджана, для обеспечения комфортного и безопасного движения пешеходов на участках дорог с интенсивным движением в поселке Гузанлы Агдамского района управлением "Сигнальный год" Главного управления ГДП проведены работы по возведению новых пешеходных переходов и восстановлению удаленных линий разметки.
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