https://news.day.az/society/1638181.html Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - ФОТО
Свадьба в селе Агалы спустя 30 лет - ФОТО
В селе Агалы Зангиланского района спустя 30 лет снова пройдет свадьба.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, приготовления к свадьбе уже завершаются.
Отец жениха, житель села Агалы Балоглан Мирзаев, сказал Trend, что они давно ждали этого дня.
"Свадьба в этом селе была нашей мечтой, которая сбылась. Нашей радости нет предела. Карабахской земле подходят свадьбы, торжества. Нашей самой большой мечтой было жить на родной земле", - добавил отец жениха.
Отметим, что в настоящее время в селе Агалы проживает 871 житель.
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