https://news.day.az/society/1638280.html Сегодня состоится экзамен по приему на госслужбу
Сегодня состоится экзамен по приему на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по приему на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности), передает Day.Az.
Экзамен, который пройдет в Баку и Нахчыване, начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10:45, к экзамену не допускаются.
Всего для участия в экзамене регистрацию прошли 2 754 кандидата (в группе BA - 538, в группе BB - 2 216 кандидатов).
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