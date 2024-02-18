https://news.day.az/society/1638311.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом в воскресенье Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано на 11 километров.
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