В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом в воскресенье Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано на 11 километров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!