Как долго продержится морозная погода?

До 21 февраля в горных районах Азербайджана прогнозируется морозная погода, ночью и утром гололед на дорогах.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в горных и предгорных районах идет снег.

В настоящее время высота снежного покрова составляет в Шахдаге, Грызе 10 см, в Гусаре 9 см, в Хыналыге 6 см, в Губе 3 см, в Халтане, Исмаиллы, Шабране, Гёйгёле, Алтыагадже 2 см. В связи с наблюдающимися дождливыми и морозными погодными условиями не исключен гололед на дорогах в горных районах.

Морозная погода сохранится до 21 февраля. В связи с этим водителям рекомендуется быть осторожными на дорогах.

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